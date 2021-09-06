Петербургский «Биокад» начал первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса

Об этом 6 сентября рассказал генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

Петербургская биотехнологическая компания «Биокад» разработала новую вакцину от коронавируса.«Первый пациент уже получил первую дозу вакцины. Все хорошо, никаких побочных явлений не заметили», — сообщил Морозов.

«Биокад» разрабатывает вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Она может стать первым в мире препаратом, сделанным на такой платформе.

Всего в испытаниях примут участие 360 человек, вероятно, их завершат к 2026 году. Базой для исследования новой вакцины стали медицинский центр лекарственной терапии Юнинова и клинический центр X7 Clinical Research.