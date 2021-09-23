Петербург планирует увеличить количество вакцинированных от COVID-19 до 3,5 млн

В правительстве Санкт-Петербурга поставили новую цель по вакцинированным от коронавирусной инфекции. Теперь необходимо достичь показателя почти на миллион больше, чем планировалось ранее.

В Комитете здравоохранения Северной столицы сообщили, что Минздрав России дал новые указан. Теперь необходимо поставить вакцину от коронавируса не 2,6 млн, а 3,5 млн петербуржцам — 65% населения Петербурга.

План по вакцинации растет с начала прививочной компании. Сначала власти ориентировались на цифру в 1,2 млн человек, после —2,6, однако к 22 сентября удалось привить лишь 1,6 млн человек, что составляет 30% от населения города на Неве.