Каждый третий петербуржец привился от коронавируса

Об этом 3 октября написали в информационной справке по эпидемиологической ситуации.

Треть петербуржцев поставила прививку от коронавируса. 1 млн 694 тысяч 976 жителей города завершили полный курс вакцинации. Из них 8 227 горожан поставили второй укол за последние 24 часа.

Первую прививку от COVID-19 себе поставили 1 571 411 петербуржцев. За последние сутки в их число вошли ещё 3242 горожан.

Недавно в Петербурге заработала вторая производственная площадка, которая начала выпускать вакцины от COVID в промышленных масштабах. «Наш долг – обеспечить в первую очередь граждан Санкт-Петербурга и России вакциной. Чтобы не было очередей, чтобы все желающие могли привиться», – рассказал генеральный директор фармакологической компании Дмитрий Борисов.