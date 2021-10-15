За сутки в Петербурге госпитализировали с COVID-19 почти 500 человек

Об этом говорится 15 октября в ежедневной «коронавирусной» справке Смольного.

493 новых пациента поступили в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями. Всего в городе госпитализировано почти семь тысяч человек.

Из стационаров за сутки выписали 442 пациента, в них сейчас находится 6 975 человек, из которых 617 — в реанимации, 301 подключён к аппарату ИВЛ.

На сегодняшний день в городе свободно 29,11 % коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями. 8 326 мест развернуто для болеющих в пандемию. Амбулаторно лечатся 33 475 петербуржцев.

Количество поступивших в стационары Петербурга с коронавирусом и пневмониями за 14 октября составило 555 человек.