Беглов: В Петербурге эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая

Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 октября назвал ситуацию с коронавирусом в городе «контролируемой, но непростой». На сегодняшний день в городе вакцинировано меньше половины горожан — порядка миллиона семисот тысяч петербуржцев.

Глава города так же обратился к старшему поколению. «Многие из вас и сегодня продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе. Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40 %. Это недопустимо мало. Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите своих близких», — сказал губернатор.