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В Ленобласти усилят коронавирусные ограничения

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© Фото: Pixabay

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал указ о введении новых антиковидных мер.

Об этом 11 октября сообщило издание ivbg.ru.

В Ленобласти вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое антиковидное постановление.

В регионе ввели ковид-пропуска. QR-код подтверждает прохождение вакцинации и наличие антител, если человек болел коронавирусом менее полугода назад.

С 15 октября для того, чтобы попасть в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес необходимо предъявить документ о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или трехдневный отрицательный ПЦР-тест. 

Также, с 15 октября все сотрудники государственных, муниципальных и частных организаций, работники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, а также социальные работники должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод или подтверждение факта заболевания COVID-19 в последние полгода. В ином случае, им придется каждые три дня делать ПЦР-тест.

Волховский район стал желтой зоной, ранее он был зеленой. В желтых зонах ночные клубы, дискотеки и предприятия общепита будут работать при заполняемости до 75%.

Сокращены массовые мероприятия по численности участников: в красной зоне — до 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1000.

Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа в Ленобласти COVID-19 подтвердился у 275 человек.

 

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