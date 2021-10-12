В Ленобласти усилят коронавирусные ограничения

Об этом 11 октября сообщило издание ivbg.ru.

В Ленобласти вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое антиковидное постановление.

В регионе ввели ковид-пропуска. QR-код подтверждает прохождение вакцинации и наличие антител, если человек болел коронавирусом менее полугода назад.

С 15 октября для того, чтобы попасть в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес необходимо предъявить документ о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или трехдневный отрицательный ПЦР-тест.

Также, с 15 октября все сотрудники государственных, муниципальных и частных организаций, работники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, а также социальные работники должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод или подтверждение факта заболевания COVID-19 в последние полгода. В ином случае, им придется каждые три дня делать ПЦР-тест.

Волховский район стал желтой зоной, ранее он был зеленой. В желтых зонах ночные клубы, дискотеки и предприятия общепита будут работать при заполняемости до 75%.

Сокращены массовые мероприятия по численности участников: в красной зоне — до 300 человек, в желтой — до 500, в зеленой — до 1000.

Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа в Ленобласти COVID-19 подтвердился у 275 человек.