В Петербурге за сутки было выявлено 3 776 новых случаев заражения COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 16 августа, в Петербурге за сутки было выявлено 3 776 новых случаев заражения — меньше, чем накануне, 15 августа (3 782 зараженных). За сутки госпитализировано 304 человек, выздоровели — 2 970.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались 11 пациентов. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 481 человека.

В Ленобласти за сутки был выявлено 112 зараженных, госпитализировано 12 человек. Выздоровели 129 пациентов. За сутки от вируса никто не умер.

Всего в России за сутки было выявлено 23 909 заболевших коронавирусом, скончались 59 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на воскресенье, 15 августа, в Петербурге за сутки было выявлено 3 782 новых случаев заражения.