Более 1,5 тысяч петербуржцев заболели «ковидом» за сутки

В Петербурге за минувшие сутки выявлено 1 551 инфицированных вирусом COVID-19, а в Ленинградской области зарегистрировано 205 новых пациентов. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу распространения коронавируса в России.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки 1 090 пациентов побороли «ковид» и выписались из больниц. Зафиксировано 41 летальный исходов.

За весь период пандемии в Петербурге заразилось 346 366 человек, скончалось 10 122 человека, а выздоровели 249 376 пациентов. В России за этот же период зарегистрировано 3 983 197 случая инфицирования вирусом COVID-19 и 77 068 смертельных случаев.