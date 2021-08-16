За сутки у 232 жителей Ленобласти обнаружили коронавирус

В регионе за последние сутки официально подтвердили 232 случая заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в Ленинградском оперативном штабе.
Как оказалось, коронавирусная инфекция подтвердилась в 17 районах Ленобласти:
Бокситогорский район - 9 человек;
Волосовский район - 9 человек;
Волховский район - 5 человек;
Всеволожский район - 50 человек;
Выборгский район - 18 человек;
Гатчинский район - 20 человек;
Кингисеппский район - 10 человек;
Киришский район - 24 человека;
Кировский район - 11 человек;
Лодейнопольский район - 4 человека;
Ломоносовский район - 10 человек;
Лужский район - 9 человек;
Подпорожский район - 6 человек;
Приозерский район - 10 человек;
Сланцевский район - 8 человек;
Тихвинский район - 14 человек;
Тосненский район - 14 человек.
Всего с начала пандемии коронавируса в Ленобласти заболели 59 842 человека, из них 48 105 выздоровели.