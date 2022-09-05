Стало известно, в каких районах Ленобласти было больше зараженных COVID-19 за сутки

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. Ежедневно обновляются данные по новым случаям заражения COVID-19.

За последние сутки, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области было подтверждено 410 новых случаев заражения.

ivbg.ru рассказал, в каких районах региона выявлено больше всего зараженных. Так, во Всеволожске было выявлено 57 зараженных за сутки. Всего во Всеволожском районе ковидом заразились за сутки 123 жителя.

В Выборгском районе подтверждено 55 случаев заражение, из них 23 — в Выборге. В Тосненском районе выявлен 31 заразившийся.

В Гатчинском районе за сутки был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом. Меньше всего заболевших в Ленобласти в Ломоносовском районе, в Киришевском, Кингисеппском, Кировском и Приозерском.