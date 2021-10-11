Смольный назвал процент вакцинированных чиновников в Петербурге

Об этом рассказали 11 октября в пресс-службе Смольного.
В Петербурге количество привитых и переболевших чиновников достигло необходимого 81%. Данные по уровню защищенности сотрудников исполнительных органов государственной власти раскрыла пресс-служба петербургской администрации.
В названный процент входят переболевшие коронавирусом и привитые. Данные, какой процент составляет каждая из категорий — не разглашается. Издание «Деловой Петербург» пишет, что в подведомственных учреждениях часть возрастных сотрудников долгое время отказывалась вакцинироваться.
Сейчас в городе полный курс вакцинации завершили 1 737 667 петербуржцев.