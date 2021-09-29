Почти 5 000 петербуржцев госпитализированы с COVID-19 и пневмониями

Об этом 28 сентября говорится в ежедневном отчете по COVID-19 от Смольного.

В Петербурге госпитализировано рекордное за несколько месяцев число заболевших коронавирусом и пневмониями. В городе попало стационары почти 5 000 горожан.

За сутки в больницы уехали 365 человек. Выше было только на спаде третьей волны, в июле. Всего в городе развернуто 5 863 койки.

В реанимации сейчас лежат 424 петербуржца, 193 человека подключены к ИВЛ. С коронавирусом и пневмониями амбулаторно лечатся 22 594 горожанина.

За 24 часа в Петербурге выписали 61 человека.