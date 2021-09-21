За время пандемии в Петербурге 2767 беременных заболели COVID-19

Об этом заявила главный врач Городского перинатального центра № 1 Галина Гриненко.

Петербургские эксперты советуют вакцинироваться беременным и тем, кто планирует рожать ребенка. За период пандемии в Петербурге заразилось 2767 беременных. 30% женщин из них перенесли заболевание в среднетяжелой или тяжелой стадии.

«Мы настоятельно рекомендуем женщинам, которые планируют беременность, вакцинироваться от COVID-19. Неизвестно отрицательного влияния вакцинации на развитие плода, состояние беременной женщины и ребёнка. На сегодняшний день и согласно клиническим рекомендациям нет никаких данных, чтобы отказаться от вакцинации во время беременности», — рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов.

На 21 сентября в Петербурге вакцинированы 19 беременных женщин. Ни одна из них не жаловалась на осложнения.