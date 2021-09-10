За сутки в Петербурге госпитализировали 288 горожан

Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В Петербурге за сутки COVID-19 заразились 288 человек. Свободных коек в городе осталось 28,33%.
В больницах и стационарах находятся 3697 петербуржцев, которые болеют пневмониями и коронавирусом.
362 человека лежат реанимациях, подключены к ИВЛ — 129. Дома лечатся от коронавируса почти 18 тысяч человек.
На данный момент, 1 510 631 горожан в Петербурге привились первым компонентом вакцины, вторым — 1 528 627 человек. Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы в городе вакцинировалось еще 1,2 млн петербуржцев.