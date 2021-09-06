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Петербург по суточному приросту коронавируса опустился на третье место в России

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© Фото: baltphoto

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В городе впервые с начала сентября вдвое снизилась заболеваемость COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 6 сентября получил новые данные.

Количество зараженных петербуржцев снизилось вдвое по сравнению со всеми остальными днями сентября. С начала пандемии в городе зафиксировано 583 963 заболевших. Из них за сутки выявили 690 человек. Еще вчера за 24 часа было заражено 1357 горожанина.

Теперь Петербург является третьим в России по количеству зараженных в сутки. Его опережают Москва с 1463 заболевшими и Московская область, в которой заразился 891 человек за 24 часа.

Ранее появились данные, что Петербург достигнет коллективного иммунитета, если вакцинируется еще 1,2 млн горожан.

 

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