Петербуржцев начали прививать "Спутником Лайт"

В Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о поступлении препарата "Спутник Лайт" в пункты вакцинации. Его доставили в 109 пунктов в разных районах города.

"Вакцина разрешена для применения с 18 до 60 лет, но особо подходит и рекомендуется для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации", — подчеркнули в ведомстве.

Препарат также будут применять и для первичной вакцинации. В таком случае сразу после прививки будет выдан сертификат с пометкой, что препарат был однокомпонентным.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 122 или воспользоваться порталами «Горздрав» и «Госуслуги».

Ознакомиться подробно с адресами пунктов можно в группе "Вконтакте" "Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга".