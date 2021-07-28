Многопрофильная больница №2 вернется к прежнему режиму работы

С 1 августа городская многопрофильная больница № 2 возобновит прием нековидных пациентов.

В воскресенье больница начнет принимать больных, нуждающихся в экстренной помощи. А уже в понедельник откроется плановая госпитализация и хирургическим лечением. Пациентам, которые ранее нуждались в хирургическом вмешательстве, смогут продолжить лечение.

Больных с положительным ПЦР-тестом будут переводить в другие отделения, с отрицательным оставят до выздоровления.

Ранее в Петербурге к обычному режиму работы вернулись Мариинская больница и городская больница святителя Луки.