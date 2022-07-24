За сутки в Петербурге выявлено 781 новых случаев заражения COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 24 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 781 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 23 июля (711 зараженных). За сутки госпитализировано 23 человек, выздоровели — 462.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались семь пациентов. Накануне умерших было больше — восемь человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 287 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 212 зараженных, госпитализировано пять человек. Выздоровели 70 пациентов. За сутки от вируса никто не умер.

Всего в России за сутки было выявлено 7 523 заболевших коронавирусом, скончались 37 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в комитете по здравоохранению объяснили причину скопления машит скорой помощи у больницы имени Боткина.