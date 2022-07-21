Петербургские врачи ожидают новую волну ковида уже в августе

Из-за роста заболевших за последние дни в Петербурге, врачи ожидают увеличения нагрузки на медучреждения в августе. На данный момент в городе осталось менее четверти свободных коек от общего объема.

На 20 июля в Северной столице было выявлено 572 случая заражения коронавирусом, 60 человек было госпитализировано. Пять пациентов умерли.

Как рассказала Neva.Today, со слов медиков, пока что работа проходит в спокойном режиме, но ситуация может усугубиться в середине августа. Предположительно через две-три недели может возникнуть нагрузка службу скорой помощи и, вероятно, больницы.

Также в городском комитете по здравоохранению сообщили, что город полностью готов к любому развитию событий. Волноваться ни сейчас, ни в будущем не стоит. Ситуация оценивается, как стабильная.

Было отмечено, что в Петербурге более 22 процентов свободного коечного фонда. Для ковидных больных всего задействованы 1109 коек в пяти учреждениях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призвал жителей Петербурга пройти вакцинацию или ревакцинацию пока не начались очереди.