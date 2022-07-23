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В Петербурге объяснили скопление машин скорой помощи у больницы имени Боткина

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Очередь из карет скорой помощи около больницы имени Боткина заметили петербуржцы. До этого такое в городе было только в пиковые периоды пандемии коронавируса. В комитете по здравоохранению прокомментировали скопление машин и рассказали, сколько коек есть сейчас для больных инфекцией в городских медучреждениях.

По информации ведомства, скопление машин может быть во второй половине дня в пятницу. Отмечается, что именно на это время приходится самое большое количество вызовов, поскольку люди боятся остаться без помощи врачей в выходные. Также пояснили, что в Боткинской больнице есть боксовая система. Благодаря ней можно поместить пациента в бокс сразу после приезда на скорой. Именно в этом учреждении размещена большая коронавирусных коек.

В комитете заверили, что дефицита мест для пациентов с коронавирусом в городе нет, а свободный фонд составляет около 25% от общего количества. Петербуржцев попросили не тянуть с обращением к медикам, если есть признаки заболевания - служба 03 в Петербурге работает 24 часа.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что врачи рассказали о самом заразном омикрон-штамме коронавируса.

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