В Петербурге выявлено 604 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 21 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 604 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 20 июля (572 зараженных). За сутки госпитализировано 71 человек, выздоровели — 546.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались четыре пациента. Накануне умерших было больше — пять человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 265 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 98 зараженных, госпитализировано пять человек. Выздоровели 51 пациент. За сутки от вируса умер один человек.

Всего в России за сутки было выявлено 6 391 заболевших коронавирусом, скончались 42 человека

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врачи петербурга ожидают нагрузку на больницы и службу скорой помощи в августе из-за новой волны коронавируса.