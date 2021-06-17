Более 23 тысячи петербуржцев обследовались на наличие коронавируса за минувшие сутки

В Северной столице за прошедшие сутки 23 262 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило достаточно большое количество вызово за прошедшие сутки - 27 309.

Кроме того, в Комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что не планируют вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, как это сделали ранее в Москве и области.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о введении новых ограничений 17 июня в связи с ухудшением эпидобстановки.