С 17 июня закрыли фуд-корты и ночные общепиты

В Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Так, с 17 июня в городе закрыли фуд-корты в ТЦ, а также заведения общественного питания ночью смогут работать только на доставку и на вынос. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление о противоэпидемиологических мерах. Новые ограничения начали действовать сегодня, 17 июня. В рамках изменений с 2 часов ночи до 6 утра общепитам запрещено обслуживать посетителей. Однако разрешена работа доставки и готовка еды на вынос.

Кроме того, закрыты фуд-корты кроме аэропортов и вокзалов, а также закрыты детские комнаты. При этом продолжают свою работу в привычном режиме океанариумы, аквапарки, библиотеки и фитнес-центры. Однако кинотеатры должны снизить посещаемость до 50%.