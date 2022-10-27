За сутки в Петербурге 468 человек заразились COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг 27 октября, в Северной столице за сутки выявлено 468 новый случай заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было больше — 471 зараженных. За последние 24 часа в городе было госпитализировано 132 человека, выздоровело 569 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 17 пациентов. На кануне умерших 12 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 707 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 12 040, скончались 82.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе до 31 декабря 2022 года продлят действие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.