В Северной столице за сутки из жизни ушло семь человек с COVID-19

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти семи человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на шесть граждан.

На 16 января в Северной столице количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

В понедельник город на Неве находится на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 13 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 36 772 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 394 438 человек, в том числе 40 за вчерашний день.

Ранее Санкт-петербург.ру писал, что в Петербурге пока не планируют введение ограничений из-за обнаружения "Кракена" на территории России.