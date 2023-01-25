В Петербурге число заболевших коронавирусом вновь привысило 700 человек

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. За сутки в России выявили 6 442 случаев заражения вирусом. В Петербурге за последние сутки число заразившихся вновь составило более 700 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 25 января, в городе на Неве за сутки 713 человек заразились коронавирусом. Накануне зараженных было меньше — 664 человека. За последние 24 часа госпитализировали с COVID-19 104 человека. Выздоровело 868 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 12 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 867 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что связанные с коронавирусом ограничения продлят в Петербурге до конца марта 2023 года. Об этом сообщили в правительстве города 24 января.