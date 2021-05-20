В «Ленэкспо» возобновит работу госпиталь для коронавирусных пациентов

В Петербурге снова заработал временный госпиталь для инфицированных вирусом COVID-19. Так, с 20 мая в павильоне вновь могут размещать ковид-пациентов. На данный момент в выставочном центре развернули 97 дополнительных коек для больных. Об этом сообщает интернет-газета «Московский Комсомолец».

Причиной принятого решения о расконсервации госпиталя на базе «Ленэкспо» стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Петербурге. По словам Ирины Потехиной, вице-губернатор города, обстановка резко ухудшилась.

На данный момент койки стремительно заполняются инфицированным вирусом COVID-19. При этом 7 коек выделено для реанимации пациентов.