В госпитале «Ленэкспо» кончились места для «ковид-пациентов»

Во временном госпитале «Ленэкспо» закончились койки в одном из отделений павильона. Петербуржцев напугала новость о закончившихся местах для коронавирусных пациентов. Однако в пресс-службе Госпиталя отметили, что данные верны лишь для одного из отделений, в других койки есть.

Речь идет о первом отделении павильона №5. Всего в павильоне было развернуто 295 коек, среди которых 90 приходилось на первое отделение.

«То есть, ничего страшного не случилось – в нашем распоряжении по-прежнему остаются большие резервные мощности, которые мы можем задействовать в любой момент, если того потребует ситуация», - отметили в пресс-службе Госпиталя.