В Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19 увеличат количество коек

В последнее время в Санкт-Петербурге рост заболеваемости коронавирусом резко увеличился. В связи с этим в Северной столице развернут дополнительные койки.

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что уже в выходные больница №33 в Колпино будет принимать коронавирусных пациентов. На следующей неделе завершат подготовку в одном из крупнейших медучреждений Петербурга — многопрофильной больнице №2.

«При необходимости у нас ещё есть резерв: "Ленэкспо", Мариинская больница — если потребуется, будут привлечены и они», — заявил глава Комздрава.

Отметим, что седьмой павильон «Ленэкспо» снова принимает пациентов с COVID-19 с 8 октября.