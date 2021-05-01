За минувшие сутки более 18 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус

В Северной столице за прошедшие сутки 18 894 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 13 910 вызовов.

За минувшие сутки в России зафиксировали 7 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о росте заболеваемости и госпитализаций за минувшую неделю.