За минувшие сутки более 18 тысяч петербуржцев сдали тесты на коронавирус

В Северной столице за прошедшие сутки 18 894 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.
Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 13 910 вызовов.
За минувшие сутки в России зафиксировали 7 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о росте заболеваемости и госпитализаций за минувшую неделю.