За последние сутки в Петербурге 11 162 человека сдали тесты на коронавирус

В Северной столице за прошедшие сутки 11 162 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 3 649 вызова. Кроме того, продолжает работать портал #мывместе, в котором зарегистрировались 1 472волонтера.

В городе продолжает вакцинация населения. Ежедневно в среднем вакцину получает 7,5 тысячи петербуржцев. Всего за весь период с начала вакцинопрофилактики препарат «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» получили 498 558 человек, при этом 346 220 горожан завершили полный цикл вакцинации.