В Петербурге количество выздоровевших от COVID-19 уменьшилось на 55%

Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Петербурге уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущей неделей.

Так, 9 апреля, от COVID-19 выздоровели 929 человек, а 16-того апреля – 419.При этом количество больных коронавирусом петербуржцев уменьшилось на 13,77%.

Число госпитализаций незначительно возросло – на 1,74%.

28% пациентов в стационарах переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. На ИВЛ находятся 163 человека. 28% развернутых коек не занято.

Вторая волна коронавируса в Петербурге идет на спад медленно и нестабильно – об этом сообщают в Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Северной столице.