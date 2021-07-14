В Петербурге зафиксировали снижение заболеваемости

Федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией вторые сутки регистрирует в Петербурге менее 2 тысяч заболевших.

В понедельник, 12 июля, в городе было выявлено 1936 новых случая инфицирования, во вторник, 13 июля — 1942. Лидером по заболеваемости все еще остается Москва, за последние сутки выявили 3 966. В России — 23 827 новых случаев COVID.

В первой половине июля в Петербурге наблюдался стремительный рост количества заболевших — более 2 тысяч заболеваний ежедневно. Чиновники в Смольном предположили, что город уже прошел пик заболеваемости третьей волны коронавируса. За прошлую неделю в регионе на 23% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID.