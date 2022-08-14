В Петербурге за сутки выявили 3761 новый случай коронавируса

За последние сутки в России официально подтвердили 28 982 новых случая зараежния коронавирус. По числу заболевших первое место продолжает удерживать Москва с 7020 пациентами, Петербург оказался на второй строчке. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в Северной столице выявили 3761 новый случай коронавируса - это рекордный показатель с февраля месяца. С подозрением на инфекцию госпитализировали 148 петербуржцев, а в России в целом - 1790 пациентов.

В связи с выздоровлением по стране выписали 14 942 человека, в том числе 1752 поправившихся жителя города на Неве.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по петербургским пенсионерам может ударить новая волна коронавируса. Врач, работающий с пациентами с коронавирусом рассказал, как сейчас больные переносят заболевание, а также дал прогноз на следующую волну.