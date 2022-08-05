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По петербургским пенсионерам может ударить новая волна коронавируса

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© Фото: Baltphoto

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Работающий с коронавирусными пациентами петербургский врач рассказал о прогнозе на следующую волну пандемии. Об этом сообщает Neva.Today.

В Петербурге продолжает расти количество заболевших ковидом. С 1 августа в городе каждый день выявляют больше 1800 случаев. Также становится больше госпитализаций. Врач, работающий с пациентами с коронавирусом рассказал, как сейчас больные переносят заболевание, а также дал прогноз на следующую волну.

По его словам, несмотря на рост числа зараженных, ситуация пока что не такая сложная. Он отметил, что за три дня он принял всего одного пациента с коронавирусом - бабушку 80 лет. Сначала она поступила с другим диагнозом, а коронавирус выявили уже тогда, когда делали тест. Врач считает, что в основном будут поступать пожилые люди с хроническими заболеваниями. В прошлом году было ясно, что заражений много, но в целом петербуржцы переносили болезнь не так тяжело. Однако по-прежнему пожилые люди будут в группе риска.

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