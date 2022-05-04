Иммунолог нашел скрытую волну коронавируса в России

Иммунолог Николай Крючков назвал текущую ситуацию с коронавирусом в России скрытой волной. В интервью URA.RU эксперт пояснил, что подъем заболеваемости в стране начался с отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.

Скрытая волна, к которой иммунолог приравля новый подъем заболеваемости, началась в крупных городах России во второй половине апреля. Впрочем, уже к июню она может стихнуть.

По словам Николая Крючкова, данные колебания являются естественными. Однако, как подчеркнул эксперт, это не отменяет необходимости использования масок в общественных местах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Роспотребнадзоре назвали штамм «Стелс-омикрон» самым заразным за время пандемии.