243 тысячи петербуржцев завершили полный цикл вакцинации

В Петербурге посчитали количество человек, привившихся от инфекции коронавируса. Данные привели в Смольном в среду, 24 марта.

Согласно данным, первый компонент вакцины получило 332 тысячи жителей Петербурга, а полный цикл вакцинации препаратом «Спутник V» завершили 243 тысячи петербуржца. Однако это малая часть населения. Цикл завершен лишь у 4,51% горожан. Для формирования коллективного иммунитета в городе необходимо повысить показатель до 71%.

«Проводится постоянный мониторинг работы пунктов, обучение медицинского персонала, определяются лучшие практики. Для медиков разработаны и внедрены алгоритмы и стандартные операционные процедуры, что позволяет оптимизировать процесс вакцинации», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.