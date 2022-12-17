В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 1 153 человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге все еще наблюдается рост суточной заболеваемости COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 17 декабря, в городе на Неве за сутки выявлено 1 153 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 1 098 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 223 человека, выздоровело — 812.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 17 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 367. человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские ученые занимаются разработкой съедобной вакцина от гриппа.