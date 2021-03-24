Количество зараженных коронавирусом пациентов за неделю увеличилось на 15%

В Северной столице за неделю на 15% выросло количество граждан, которые обратились за медицинской помощью в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Данная информация была предоставлена межведомственным городским советом по противодействию распространению коронавируса.

По данным на 23 марта, количество новых случаев коронавируса выросло на 15,42%, в настоящее время оно составляет 1130, тогда как неделю назад новых случаев было 979. При этом за семь дней количество госпитализаций уменьшилось на 11,46%, а активных больных – на 11,68%. В межведомственном совете отметили, что возможность нового роста заболеваемости COVID сохраняется, несмотря на тенденцию к снижению второй волны коронавируса.