Более 8,5 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после тяжелой формы «ковида»

Жители Санкт-Петербурга, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме прошли реабилитацию. Прошедших восстановление после болезни насчитывается более 8,5 тысяч человек. Об этом заявил Андрей Сарана, председатель комитета по здравоохранению.

Кроме того глава ведомства отметил, что Сейчас в очередь на реабилитацию стоит около 450 жителей Петербурга.

Восстановление после тяжелой болезни можно пройти в городской больнице №40. Чуть позже НМИЦ им. Алмазова, Госпиталь для ветеранов войн и Николаевская больница тоже смогут принимать пациентов для реабилитации.