Более 111 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию за год

В Петербурге за 2021 год процедуры медицинской реабилитации посетили свыше 111тысяч горожан. Такие данные опубликовала пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

По числу прошедших реабилитацию Петербург постепенно приближается к показателям до пандемии. Охват данной процедурой за год увеличился на 1,5%.

В 2021 году медицинскую реабилитацию в Петербурге прошли 0,92% детей от общего числа застрахованных. По сравнению с 2020-м годом данный показатель увеличился на 0,3%.

Ранее «Сакнт-Петербург.ру» сообщал, что Северная столица получит 84,5 миллиона рублей на закупку оборудования для медицинской реабилитации. В городе реализуются программы реабилитации инвалидов, пациентов, перенесших коронавирус и ряд других заболеваний, а также после операций и травм.