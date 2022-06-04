На оборудование для медицинской реабилитации Петербург получит 84,5 млн рублей

Из Федерального центра на медицинскую реабилитацию Петербург получит 84,5 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
По поручению Александра Беглова вице-губернатор Олег Эргашев подписал соглашение с министерством здравоохранения в рамках реализации проекта. Субсидию направит на дооснащение медицинских учреждений современным оборудованием.
Таким образом, еще больше петербуржцев получат реабилитацию. Специальные программы разработали для инвалидов, а также для пациентов, которые пернесли заболевания, в том числе коронавируса, операций и травм.