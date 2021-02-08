За сутки на COVID-19 обследовалось 12 тысяч петербуржцев

За минувшие сутки на инфекцию коронавируса обследовалось более 12 тысяч жителей Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города.

Точное количество обследовавшихся – 12 003 человека. Кроме того, за сутки было обработано 2520 вызовов, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу, занимающуюся вопросами коронавирусной инфекции. Чтобы обратиться в такую службу нужно позвонить по номеру 122.

Для получения волонтерской помощи нужно позвонить по номеру 8-800-200-34-11. Добровольцы помогают в поликлиниках, созваниваются с пациентами и измеряют температуру на входе в учреждения здравоохранения. За период с 5 октября по 8 февраля волонтерами было обработано 5001 заявка.