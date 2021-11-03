Внедрение QR-кодов в музеях и театрах прошло успешно

Театры и музеи Петербурга уже несколько дней работают в рамках системы QR-кодов. Посетить мероприятия могут только те, у кого есть код, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь. Режим работы QR-кодов в театрах и музеях Санкт-Петербурга во время новых ограничительных мер успешно функционирует. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский во время эфира телеканала «Санкт-Петербург».

«Опыт, который в первые дни мы получили, он достаточно позитивный. В принципе, у всех все получается. Сейчас будем смотреть, как дальше, нужно что-то подкорректировать, но в целом все, по-моему, удачно складывается. Главное, что и театры, и музеи, и зрители относятся к этой мере с пониманием», — отметил Борис Пиотровский.

Вице-губернатор также напомнил, что нарушения COVID-правил, в том числе подделка QR-кодов, могут привести к административной и уголовной ответственности.