Иностранцы, не прошедшие вакцинацию, не смогут посещать театры и музеи Петербурга

В Санкт-Петербурге иностранные граждане должны будут привиться российской вакциной, чтобы посещать заведения общепита или культурные учреждения. Такая мера вступит в силу после введения системы QR-кодов. Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, иностранцы смогут получить QR-код, необходимый для посещения музеев, театров и ресторанов. Для этого необходимо привиться именно российской вакциной и получить справку с кодом от медорганизации. Прививают заграничных туристов только вакциной «Спутник Лайт». Пиотровский отметил, что в гостиницы при этом можно будет заселиться на основании ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня.

Если же речь идёт о трудовых мигрантах, у которых есть СНИЛС, то они могут зарегистрироваться на «Госуслугах», где после вакцинирования появится код.

Отмечается, что иностранцы, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать в Петербурге учреждения культура заведения общепита.