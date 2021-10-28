Петербуржцам старше 60 лет можно будет пользоваться бумажными справками

Об этом 27 октября заявил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов в ходе онлайн-трансляции на странице вице-губернатора Бориса Пиотровского во «ВКонтакте».

Петербуржцы старше 60 лет смогут пользоваться бумажными справками о вакцинации. Пожилые горожане смогут предъявлять бумажный QR-код, чтобы посещать театры и музеи. Такая же мера будет принята в отношении иностранных граждан, у которых нет доступа к порталу Госуслуги.

«Справки о вакцинации будут приниматься, разрабатываем механизм для лиц старше 60 лет», — сказал чиновник.