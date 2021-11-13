В Смольном рассказали, почему в петербургские театры и музеи нельзя по ПЦР-тесту

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объяснил, почему в петербургские театры и музеи не могут попасть непривитые горожане с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. В ходе трансляции на странице Александра Беглова «ВКонтакте», он отметил, что один из наиболее частых вопросов горожан. Борис Пиотровский подчеркнул, что ПЦР не защищает человека, который с ним приходит, он по-прежнему подвержен заражению.

ПЦР-тест делается долго, а действует 72 часа. Таким образом, сдавший его человек к моменту посещения учреждения культуры уже может быть заражен.

Система допуска в учреждения культуры по QR-кодам, подтверждающим факт вакцинации или перенесенного коронавируса, действует в Петербурге с 30 октября.