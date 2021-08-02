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За последние сутки в Петербурге выявили 60 смертей от COVID-19

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© Фото: pixabay.com

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Северная столица до сих пор находится на втором месте по смертности среди городов России.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, за последние сутки в Северной столице количество смертей достигло отметки в 60 петербуржцев. Город на Неве по-прежнему занимает второе место в анти-рейтинге по суточным смертям среди регионов России. Лидирующую позицию до сих пор занимает Москва — 75 жертв «ковида» за сутки.

За все время в Петербурге от COVID-19 скончалось 19 тысяч 372 человека. В Москве за этот же период от коронавируса скончалось 75 петербуржцев. За все время в российской столице зафиксировали 25 тысяч 779 летальных исходов.

Во всей России количество смертей от «ковида» за сутки достигло 785 человек.

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