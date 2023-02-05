За сутки по смертности от коронавируса Северная столица обогнала Москву и встала на первое место в антирейтинге

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 11 человек, таким образом Северная столица за сутки стала лидером по смертности от инфекции.

На пятое февраля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город почти догнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 11 смертей пациентов с COVID-19, при этом за всю пандемию в столице умерло 47 947 граждан. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 36 975 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 395 279 человек, в том числе 45 за вчерашний день.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на четвертое февраля петербургские врачи выявили в городе 915 новых случаев коронавируса.