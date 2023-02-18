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В Петербурге от COVID-19 за сутки избавились 1 115 человек

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Каждый день обновляется статистика по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. Всего по России за последние сутки было выявлено 15 218 новых случаев заражения. В Петербурге последние сутки число заболевших держится на отметке более 1 400 человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 18 февраля, в городе Петра за последние 24 часа коронавирусом заболели 1 420 человек. Накануне число зараженных составляло 1 427 человек. За последние сутки было госпитализировано 101 горожанин с коронавирусом. Выздоровели — 1 155 человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 4 пациента. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 072 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 17 февраля Петербург уступил Москве по суточной смертности от COVID-19.

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